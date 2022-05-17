13號星期五全球加密貨幣恐慌後, 貨幣崩跌的骨牌效應 讓人看到仿彿雷曼兄弟的事件重演。這個效應是否會影響到全球NFT生態? 有專家預測，下一個崛起的市場在亞洲。

根據市場上主流 NFT 平台網絡流量分析顯示，以NFT市場而言，其中中亞和南亞 NFT 投資者數量領先，其次是北美和西歐。需要注意的是，2021 年初，沒有任何地區的 NFT 平台訪問流量超過所有網絡流量的 40% 以上，這意味著 NFT 熱度在全球範圍內非常平均，而目前亞洲市場正在快速崛起。

亞洲NFT行銷專家江秉承表示，這次事件是Web3.0第一次蛻變的過程，加密貨幣市場的整頓，將帶領世人突破許多目前區塊鏈經濟的盲點！也讓整個元宇宙產業有更成熟的機制！ 相信未來會有更多從亞洲發行的加密貨幣會上市，並傾向以更成熟與謹慎的態度發行與管理！亞洲也有像在VR運用技術上保持領先的企業，如:HTC VIVE...等 都將在區塊鏈技術與元宇宙顯示技術上有更成熟的運用與控管機制。而且中國的中心化加密貨幣概念，在這次的UST事件以及Coinbase Global, Inc.公司主動發佈「倘若公司破產、用戶可能無法存取其加密貨幣資產」的消息後，也引發人們更深度的討論,在去中心化的基礎下,適當的監管與保護有其必要性。

Phantabear NFT的社群 moderator James（圖／James提供）

亞洲第一個創下Opensea 單日最高成交量的項目 Phantabear NFT的社群 moderator James表示：NFT對於亞洲而言，這是前所未有的後疫情社交平台市場，同時是一個web 2.0品牌可以在Web3.0延續價值的機會。

2022出現各式各樣的新組合：音樂、潮流、藝術、遊戲等等市場正在適應不同領域的消費者與行為，同時市場也慢慢變得更加理性，消費者在了解以太本位的價值與NFT市場的聯動性，社群變得聰明且更懂得觀察項目的內容與背後團隊是否具有NFT或WEB3.0的精神！許多實名制團隊想要進入這個市場之前，也會投入更多的研究去理解3.0的精神：態度表達、公平性、互惠互利性

Alpacadabraz NFT項目經理人William（William本人提供）

另一位知名Alpacadabraz NFT項目經理人William表示「我認為亞洲的NFT市場在未來的發展，將會靠向虛實整合和藝術收藏。」

現在亞洲幣圈和NFT圈的玩家和資金，相對於整個資本市場的規模還是屬於初期性的。亞洲未來勢必有更多的Web2.0公司和實體產業會加入這個賽道。NFT很有機會為這些企業或品牌打開國際的市場，NFT項目方也會把重點放在虛實整合的內容來規劃，為品牌延伸既有產品特色和用戶體驗。Web2.0的品牌將會為NFT圈帶來許多既有的用戶，而亞洲使用法幣取得NFT的方式也會更加普遍。同時也能避免加密貨幣大幅波動的問題！