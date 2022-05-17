大陸觀察者網報導，大陸國家發展改革委17日召開5月記者會，發言人孟瑋針對近日部分外國在中國商會反映，部分外資企業面臨物流運輸受阻等困難，預期不清晰影響在中外資企業的商業信心，有企業正在考慮將現有或者計畫中的對中投資轉移到其他市場表示，中方高度關注，近期，按照國務院聯防聯控機制印發的《關於切實做好貨運物流保通保暢工作的通知》要求，包括發改委在內有關部門和地方及時採取措施，幫助外資企業克服疫情影響，實現復工復產，支持外資專案有序推進建設營運。相信隨著疫情得到有效控制，產業鏈供應鏈逐步恢復穩定，外資企業在參與構建中國新發展格局過程中，將會取得良好效益。

孟瑋稱，今年以來，中國利用外資持續保持較快增長態勢。1—4月，實際使用外資744.7億美元，同比增長26.1％。在利用外資規模繼續保持高速增長同時，利用外資品質也在不斷提升，從行業看，高技術產業引資增長較快，同比增長45.6％；從區域看，中、西部地區引資全面增長，增速分別達到43.7％和26.9％，有力促進了中西部地區深度融入國際循環並提升在國內循環中的地位，有效支持了區域協調發展。

總的來看，面對更趨複雜嚴峻的國際形勢和國內疫情衝擊影響，利用外資取得這樣的成績來之不易，這充分表明，中國完備的產業體系、完善的基礎設施以及超大規模市場等優勢，對外資依然具有很強的吸引力，也反映出外資企業對中國經濟的良好預期和信心。

孟瑋表示，下一步，發改委將和有關部門、地方一起，深入貫徹中共中央、大陸國務院關於統籌疫情防控和經濟社會發展的決策部署，切實落實對外開放和穩外資各項政策措施，認真研究並協調解決外資企業合理訴求，為外資企業和專案提供更好服務。當前，正在研究修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，這次修訂的基本原則就是推動利用外資「總量增加、結構優化」，目的就是要繼續鼓勵外商投資，特別是鼓勵外資投向製造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北等重點地區。目前，《目錄》正在面向社會公開徵求意見，歡迎包括外資企業和商會在內的社會各界提出意見。