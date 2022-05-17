北市校園師生染疫病例已經破萬，疫情肆虐，學生如何兼顧健康及受教權，讓家長憂心忡忡，同樣身為家長的北市內湖警友會主任宏明建設董事長陳啟宏，深知家長及學校師生的恐慌，與台北市議員李明賢共同捐贈43200片酒精擦給台北市內湖四所中小學，讓學校師生不管是桌子或是餐具要使用前，都能隨時消毒，在疫苗施打前能守護學生。

為了讓內湖區麗山國中、麗山國小、西湖國小、西湖國中的學生能在學校減少新冠肺炎病毒的侵害，宏明建設董事長，同時也是北市內湖警友會主任陳啟宏，與台北市議員李明賢親自前往四所學校分送43200片酒精擦，校長及家長會長都表示相當感謝，陳董事長說：「取之社會、用之社會，身為內湖在地人，能有這個機會能聊表心意回饋在地，這是我應該做的，希望能幫助鄰近的學校老師及小朋友，讓疫情不要繼續擴散。」

師生在學校長時間密集接觸，容易成為疫情破口，而消毒則是防疫的首要步驟，陳啟宏董事長與李明賢議員透過捐贈酒精擦，以實際行動來支援前線，期望讓內湖區學校緊繃的疫情得到舒緩，守護校園、消毒防疫動起來。