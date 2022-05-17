美國南加州台灣教會槍擊案造成1死5傷，當地著名的52歲醫師鄭達志（John Cheng）在對抗槍手過程中中彈英勇犧牲。

美國南加州台灣教會槍擊案造成1死5傷，唯一死者為當地著名的52歲醫師鄭達志（John Cheng），當地警方表示，鄭達志在衝上前制止槍手時身中多槍、傷重身亡，讚賞他英勇犧牲，拯救了其他人的性命。

位在美國南加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日午後發生槍擊，造成當時在教堂內進行午餐會的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）會眾共1死5傷，受害者及槍手全為台灣移民，兇嫌為68歲台僑周文偉（David Wenwei Chou），出於政治仇恨動機對台灣教會開槍掃射。

綜合加州KABC電視台、KNBC電視台、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等美媒報導，這起槍擊案的唯一死者為52歲醫師鄭達志，加州橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）表示，周文偉在教堂內開槍後，鄭達志衝上前制止槍手時身中多槍，最終傷重不治身亡，橘郡地區檢察官史必哲（Todd Spitzer）表示，據信槍手原本還打算再度朝鄭達志開槍，不過手槍卡彈了。

巴恩斯16日在記者會上讚賞鄭達志為「英雄」，如果沒有他上前阻擋，毫無疑問現場會有其他受害者，他形容15日的槍殺案根本就是善與惡的交鋒。

巴恩斯也認為鄭達志上前對抗槍手並非一時衝動的行為，「我認為他思考過如果事情發生了『我要怎麼做』，他也行動了，可能拯救了多達數十人的性命。」

史必哲也表示，鄭達志明白教會都是長者，由於教堂的門被鎖住了，這些上了年紀的長者沒辦法離開，「他獨自衝過房間盡己全力制止攻擊者」，他說鄭達志衝上前時被射殺，當槍手打算再開槍時卡彈了，最終鄭達志傷重身亡，「他犧牲了自己讓其他人活了下來。」

報導指出，因為鄭達志上前制止槍手，讓其他會眾得以加入幫忙，來自台灣的張宣信（Billy Chang）牧師就趁隙拿椅子砸槍手，其他教友也用延長線綑綁周文偉，將他壓制在地上。

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，鄭達志已婚、育有2名年幼的孩子，橘郡警長辦公室指出，他是拉古納伍茲當地著名的醫生，專攻運動醫學領域，在南海岸醫療集團（South Coast Medical Group）先前的一段影片中，他介紹自己來自醫生世家，受到父親在德州一個小社區的照護經驗啟發，決心向父親看齊。鄭達志同時也擔任當地艾利索尼格爾高中（Aliso Niguel High School）足球隊的隊醫志工，為隊員們進行健康檢查，並且慷慨捐款給學校。

鄭達志出生於台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，他本人並非教會成員，案發當天陪同母親參與教會活動，值得注意的是，他的父親3個月前才過世。

文章來源：Chilling photos show the moment the Laguna Woods church gunman was subdued by heroic congregants.
文章來源：‘Hero.' Laguna Woods Church Shooting Victim John Cheng ‘Charged' Mass Shooter
文章來源：Dr. John Cheng hailed as hero for charging gunman at Laguna Woods church shooting
文章來源：California church shooting victim identified: 'Dr. Cheng is a hero'

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