美國南加州台灣教會槍擊案造成1死5傷，當地著名的52歲醫師鄭達志（John Cheng）在對抗槍手過程中中彈英勇犧牲。

美國南加州台灣教會槍擊案造成1死5傷，唯一死者為當地著名的52歲醫師鄭達志（John Cheng），當地警方表示，鄭達志在衝上前制止槍手時身中多槍、傷重身亡，讚賞他英勇犧牲，拯救了其他人的性命。

位在美國南加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日午後發生槍擊，造成當時在教堂內進行午餐會的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）會眾共1死5傷，受害者及槍手全為台灣移民，兇嫌為68歲台僑周文偉（David Wenwei Chou），出於政治仇恨動機對台灣教會開槍掃射。

綜合加州KABC電視台、KNBC電視台、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等美媒報導，這起槍擊案的唯一死者為52歲醫師鄭達志，加州橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）表示，周文偉在教堂內開槍後，鄭達志衝上前制止槍手時身中多槍，最終傷重不治身亡，橘郡地區檢察官史必哲（Todd Spitzer）表示，據信槍手原本還打算再度朝鄭達志開槍，不過手槍卡彈了。

巴恩斯16日在記者會上讚賞鄭達志為「英雄」，如果沒有他上前阻擋，毫無疑問現場會有其他受害者，他形容15日的槍殺案根本就是善與惡的交鋒。

巴恩斯也認為鄭達志上前對抗槍手並非一時衝動的行為，「我認為他思考過如果事情發生了『我要怎麼做』，他也行動了，可能拯救了多達數十人的性命。」

史必哲也表示，鄭達志明白教會都是長者，由於教堂的門被鎖住了，這些上了年紀的長者沒辦法離開，「他獨自衝過房間盡己全力制止攻擊者」，他說鄭達志衝上前時被射殺，當槍手打算再開槍時卡彈了，最終鄭達志傷重身亡，「他犧牲了自己讓其他人活了下來。」

報導指出，因為鄭達志上前制止槍手，讓其他會眾得以加入幫忙，來自台灣的張宣信（Billy Chang）牧師就趁隙拿椅子砸槍手，其他教友也用延長線綑綁周文偉，將他壓制在地上。

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，鄭達志已婚、育有2名年幼的孩子，橘郡警長辦公室指出，他是拉古納伍茲當地著名的醫生，專攻運動醫學領域，在南海岸醫療集團（South Coast Medical Group）先前的一段影片中，他介紹自己來自醫生世家，受到父親在德州一個小社區的照護經驗啟發，決心向父親看齊。鄭達志同時也擔任當地艾利索尼格爾高中（Aliso Niguel High School）足球隊的隊醫志工，為隊員們進行健康檢查，並且慷慨捐款給學校。

鄭達志出生於台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，他本人並非教會成員，案發當天陪同母親參與教會活動，值得注意的是，他的父親3個月前才過世。