黃麗淑作品《繽紛》以蛋殼細片嵌點，錯落散佈、黑白交輝，新創漆藝風格。（陳淑娥攝）

劉清林創作《罩明漆盤》及《螺鈿長方盤》。（陳淑娥攝）

人間國寶的百歲漆藝大師王清霜作品《月下美人》。（陳淑娥攝）

台中市葫蘆墩文化中心典藏展今年度推出「器韻生動-2022典藏漆器展」，精選已故國寶級漆藝大師陳火慶、漆工藝人間國寶王清霜及黃麗淑、木胎漆器保存者劉清林等名家精品40件，展期自即日起至6月5日，邀請民眾盡情飽覽大師的卓越巧思及深厚精湛的技藝。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，今年典藏展以漆藝為主題，羅列漆盤、漆瓶、漆畫、漆盒、漆缽、漆版等多元形制器物，展現多位名家的巧技匠心。

漆畫作品《月下美人》為人間國寶的百歲漆藝大師王清霜作品，以「高蒔繪」技法、灑銀及螺鈿工藝繪製的月暈曇花圖紋，表現金銀明暗交錯與層次躍動的熠熠光輝。黃麗淑作品《繽紛》，不同於一般漆器鑲飾蚌片螺鈿、金銀寶石，作者匠心獨運以蛋殼細片嵌點，錯落散佈、黑白交輝，新創漆藝風格。

獲頒「國家重要民族藝術藝師」榮譽的已故漆藝大師陳火慶，其子陳清輝介紹父親《高蒔繪漆版》系列作品，其中「描漆獅紋方板」以數十層銀粉鋪灑及碎金紅漆交融，精工費時，淬煉出溫潤雅致的工藝精品；《蔓草夾紵漆瓶》使用夾紵脫胎技法，從泥胎打底、描漆、嵌黏裝飾到髹塗研磨等50道繁複工序，才得以呈現相映輝映、繽紛多變的風貌。

漆藝家劉清林說明創作《罩明漆盤》，一體成型的紅漆木盤，中間木紋運用跳刀反彈力道細雕鏤刻出一道道規律螺旋花紋。《螺鈿長方盤》，以螺蚌貝類等材質鑲嵌，展現晶瑩細緻、光彩交映的枝葉花鳥圖像，尤其是文蛤薄殼細嵌打磨的朵朵梅花，閃動自然粉彩色澤。

葫蘆墩文化中心指出，「器韻生動-2022典藏漆器展」相關活動訊息可至葫蘆墩文化中心官網(https：／／www.huludun.taichung.gov.tw／ )查詢。因應國內疫情增溫，請民眾參與活動時全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動。