促轉會將於5月底完成任務解散，立法院今三讀通過《促轉條例》修正，為確保轉型正義工作持續，促轉會解散後仍續推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，並設置人權與轉型正義處。據掌握，人權與轉型正義處預計本月底前成立，業務職掌包括政治檔案開放、威權象徵處置、平復司法不法與行政不法等10項。

促轉會將於5月底完成階段性任務，向行政院長提出任務總結報告後解散。為持續推動轉型正義工作，促轉會原本業務除分配到其他部會外，行政院將新設人權與轉型正義處，做為推動轉型正義會報的幕僚單位，垂直整合跨部會轉型正義相關任務與議題。

根據規畫，人權及轉型正義處職掌業務10項，人權保障部分，包括人權保障及轉型正義政策、計畫、法案的規劃、研議、審查、研究發展；國際人權規範研究及國際人權組織合作交流推動；人權指標、人權預算、人權影響評估機制統合規畫及推動；人權保障措施推動、協調及業務督導；國際人權公約、國家人權報告、人權教育統合規畫及業務督導。

轉型正義部分，政治檔案開放、加害者識別與處置協調及業務督導；威權象徵處置、不義遺址保存、轉型正義教育協調及業務督導；平復司法不法與行政不法、被害者權利回復、政治暴力受難者與家屬創傷療癒協調及業務督導；促進轉型正義基金協調及業務督導；其他有關人權及轉型正義事項。