住在澎湖已經有5次酒駕並入監服刑紀錄的蔡姓男子，去年11月又因酒駕遭到警方攔檢，酒測0.6毫克，檢方偵查時，認為蔡男惡性重大不宜輕判，向法官起訴求刑8月，但一審僅判刑6月並易科罰金，檢方不服上訴，但高雄高分院認為蔡男上次酒駕服刑完畢是2016年，犯本案時並未構成累犯，而且坦承犯行，法官據此認為一審判刑「罰當其罪」，駁回上訴，可易科罰金18萬元確定。

根據判決，已經有5次酒駕前科且有服刑紀錄的蔡姓男子，民國110年11月1日下午，在澎湖縣馬公市某公廟內飲用2瓶啤酒後，開自小客車上路欲返住處。卻因未打方向燈遭警察攔查，由於其渾身酒味，顯然有酒駕，測得其吐氣酒精濃度值為0.6。

但蔡男一審時，檢方認為蔡男已有多次酒駕紀錄，仍不知警惕，具體求刑8月。但法官考量他坦承犯行，目前打零工維生，每月收入僅1、2萬元，離婚又獨居，僅將他判刑6月，得易科罰金18萬元，另併科罰金3萬元。

檢察官不服上訴，舉證蔡男於民國98年到104年間，曾有5次公共危險案件，並曾入監執行，最後一次於105年5月3日執行完畢，但一審判決對於第6度犯公共危險罪之蔡男，量處較前次之刑度實在過輕，難收矯治及警惕之效。

高雄高分院法官審酌蔡男在98年至104年間曾有5次酒駕紀錄，並曾入監執行，最後於105年5月3日執行完畢，因此並未構成累犯，足以認定蔡男素行不良且不知警惕。

法官考量蔡男目前獨居之家庭生活狀況，認為一審法官判決並無不當，所處之刑符合「罰當其罪」之原則，並無輕重失衡，應予駁回。