這次的田間觀摩會展示的除了6個未命名的自交親和性系統耐熱青花菜F1品種之外，同時也展出30個以上新耐熱細胞質雄不稔系統青花菜雜交組合。(劉秀芬攝)

觀摩番茄品種除了多重抗病性，部分品種成熟期也短。(劉秀芬攝)

田間觀摩吸引近百人參加。(劉秀芬攝)

亞蔬持續與各改良場合作抗病ヽ耐熱及加工用的番椒品系。(劉秀芬攝)

亞蔬世界蔬菜中心每年舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會，今年活動17日舉行，展示番茄和番椒、青花菜等多個品系，針對台灣春夏時期多雨高溫氣候，選育耐病蟲害、高品質、高產量的新品種，吸引近百名種苗業者、農友、學者參與，希望能引進到自家公司、農場進行培育研究。

亞蔬今年觀摩會田間試驗展示3大主題作物—番茄、番椒、耐熱青花菜。番茄育種研究人員許芸喆表示，番茄病害的種類繁多，包括青枯病ヽ晚疫病ヽ番茄黃化捲葉病毒病等，今年展示11個自交系，針對多重抗病性進行選拔及觀察試驗，篩選出具抗病性及優良園藝性狀的品系。

番椒田區的展示品系，也是針對耐熱性及抗病性進行研究，除了展出23個具有潛力的番椒雜交組合，還有番椒自交系的4個辣椒和4個甜椒品系，其中包含抗病毒及耐疫病、炭疽病的辣椒品系及耐斑點病及疫病的多彩耐熱甜椒，歡迎台灣各單位申請。

番椒育種助理研究員林世雯表示，亞蔬目前已為台灣育出朝天椒（種亞二號）、大果彩椒（興亞三號與興亞五號）與耐炭疽病辣椒（種亞四號）雜交一代，並持續與各改良場試驗單位合作抗病ヽ耐熱及加工用的番椒品系。

此外，亞蔬今年特別展示研究團隊藉由選拔具自交親和性（SI）的耐熱青花菜單株，所開發培育的耐熱細胞質雄不稔系統（CMS）青花菜雜交組合。這次的田間觀摩會展示的除了6個未命名的自交親和性系統耐熱青花菜F1品種之外，同時也展出30個以上新耐熱細胞質雄不稔系統青花菜雜交組合。