吳姓老闆娘表示，先是震驚後來感到害怕，因此貼文提醒大家要注意，也怕擔心影響到生意，她說PO文後警方立即到現場調查，已經調閱相關監視器，以釐清案情。(店家提供／吳建輝彰化傳真)

北斗警分局田尾分駐所所長林家德表示，警方在網路巡察時，發現吳姓民眾的貼文後，立即派員前往了解，並在現場蒐集到3個塑膠袋及20支強力膠。(店家提供／吳建輝彰化傳真)

由於店家監視器畫面並無照到門口，只有店內方向，因此轉搜索附近路口，也到附近五金行查察。(店家提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣田尾鄉一家小吃店老闆娘，17日上午開店時在門口發現滿地吸食過的強力膠，現場遺留大約20條左右，還有3個使用過的塑膠袋，讓她相當傻眼，吳姓老闆娘表示，先是震驚後來感到害怕，因此貼文提醒大家要注意，也怕擔心影響到生意，她說PO文後警方立即到現場調查，已經調閱相關監視器，以釐清案情。

吳姓老闆娘表示，都什麼年代了還有人在吃強力膠，真是沒有水準，還亂丟弄得店家到處都是，還翻箱倒櫃影響到她擺設，貴重的物品都在鐵門內，所幸沒有財物損失，PO是希望大家能夠注意這些事情，也怕附近民眾會將強力膠與她的小吃店畫上等號。

北斗警分局田尾分駐所所長林家德表示，警方在網路巡察時，發現吳姓民眾的貼文後，立即派員前往了解，並在現場蒐集到3個塑膠袋及20支強力膠，由於店家監視器畫面並無照到門口，只有店內方向，因此轉搜索附近路口，也到附近五金行查察。

林家德說，若一般毒品相較能鎖定特定人口，但吸食強力膠案例已經很少，過去也較少有紀錄，目前針對附近五金行查察，尚未搜索到購買大量強力膠的嫌疑人，研判可能是外圍鄉親到附近使用，目前擴大偵辦方向，也調閱路口監視器，希望能盡早鎖定嫌疑人，以釐清案情。

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