紐約洋基17日單場3支全壘打射落金鶯，他們以26勝9敗暫居全聯盟第1，得分的51.4%來自於全壘打是所有球隊最多。雖然洋基打擊率0.244在全聯盟排名第9，不過長打率0.424、攻擊指數0.749皆是美聯第1（僅次於國聯費城人）。此戰還是由「雙塔」以外的崔文諾（Jose Trevino）、唐納森（Josh Donaldson）、雷佐（Anthony Rizzo）各敲1轟打贏的。

That'll play, Jose! 💪



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洋基主砲賈吉（Aaron Judge）輪休，史坦頓（Giancarlo Stanton）二壘打送回全場第1分，但是金鶯還得提防其他人的大棒。4局上，第八棒的捕手崔文諾打到一顆很高的壞球，成為反方向的右外野深遠飛球，勉強飛出邊線全壘打牆，成為崔文諾本季首轟！總教練布恩（Aaron Boone）也有點訝異，「我看著對方外野手桑坦德（Anthony Santander）往後跑，我只希望球能落在界內，結果是3分全壘打。」

挾著3分領先進入第9局，洋基唐納森、雷佐又轟出「背靠背」的陽春炮，將領先擴大到5分。金鶯僅3支安打，全靠桑坦德獨力還擊，因為隊友都打不出去，他單場雙響炮都只是陽春炮。

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洋基首局還演出一次精彩雙殺，當時金鶯以保送和四壞攻到三壘，桑坦德擊出一壘方向平飛球，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）飛身撲球接殺，起身再傳一壘，桑坦德看到托瑞斯接殺就直接掉頭走回休息區了，洋基總教練布恩稱讚這是「今日最佳好球」。最後洋基6比2獲勝，先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）第3勝到手。