斯亞（左）分享泫雅的親筆簽名CD。（《亮亮wanna be》提供）

斯亞（右）分享平常供奉的神像，表示自己相當迷信。（《亮亮wanna be》提供）

斯亞出道10幾年，近日首度在網紅亮亮的YT頻道《亮亮wanna be》曝光家中擺設，其中她的包包牆跟女明星必備的鞋牆，讓亮亮驚呼「原來女明星的家都是如此浮誇」。另外，斯亞也分享，供奉在家2年的「泰國神」很有個性，所以在參拜前還是要做功課。

斯亞平時熱愛蒐藏浮誇的單品，除了鑲滿鑽石的鏡子、粉紅色的烤箱外，亮亮在櫃上發現全台唯一一張韓星「泫雅的簽名CD」，斯亞興奮地說她跟泫雅的相遇，以前的經紀公司剛好有位製作人是韓國人，曾去看泫雅的演唱會，被邀請到後台見泫雅本人，泫雅也大方的在CD上簽名，並留下一句話「我與你同在」，斯亞也把CD當成傳家寶珍藏。

斯亞表示自己是個迷信的人，除了家中有一大排的招財貓外，平日也有在供奉「泰國神」，一開始經由小A辣介紹，「拉胡天神」是斯亞第一個供奉的，她笑說自己平時小人滿多的，而「拉胡天神」是正義之神，平時能幫忙打小人、幫助事業、轉運。斯亞分享「拉胡天神」靈驗的真實故事，曾有一個知名的品牌找斯亞合作，洽談結束後，斯亞上香詢問了「拉胡天神」能不能合作，沒想到「拉胡天神」給了「笑杯」，原以為是自己表達的不夠清楚，又在仔細地描述了一次，結果獲得連續兩個「笑杯」。斯亞抱持最後希望問了：「我維持我現在做的事就好了嗎？」馬上獲得一個「聖杯」。

沒想到事隔兩個星期，那間廠商出事了。斯亞回想，如果當時一頭栽進去，會損失六位數的金額。但她也特別叮嚀，神明能給的是一個建議，當一個參考，最後決定權還是在自己身上。但斯亞補充說：「但我有幾次沒聽話，最後都吃悶虧。」想看斯亞分享更多靈驗的真實故事及家中還有什麼超特別的蒐藏，請上《亮亮wanna be》youtube頻道，每周三固定上架新影片。