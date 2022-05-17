BWF世界羽聯今天（17日）公布最新一周世界排名，寶島一姐戴資穎仍是世界第2，不過現任世界球后山口茜靠著優霸盃團體賽助日本隊打進4強加上擊敗過小戴，進帳不少積分，拉大兩人之間分數距；男雙「麟洋配」李洋／王齊麟從第3小退至第4，另一位女單好手許玟琪則是從第58上升至第52，再創個人新高。

上周世界排名戴資穎落後山口茜949分，優霸盃比賽期間中華隊、日本隊8強賽交手，戴資穎力戰3局飲恨山口茜，而優霸盃團體賽積分計算，是選手必須至少出賽一場，採計比賽前總積分10%，加上可以拿到擊敗的世界排名最高選手積分的1%，因此在優霸盃後山口茜可進帳1萬2063分積分，換掉原本最低的一站積分後，分數突破11萬，以11萬1963分持續穩坐世界第1，領先第2的戴資穎多達2118分。

至於男雙李洋／王齊麟，本屆湯姆斯盃4度出賽奪勝，其中擊敗去年世錦賽冠軍保木卓朗／小林優吾、入袋1萬1068分，換掉原本最低的一站積分後，總積分10萬1668分，不過隨隊前進到4強的保木卓朗／小林優吾，湯姆斯盃9850分雖比「麟洋」少，仍以總積分10萬1750略高的分數從世界第4躍居第3，並把原本世界第3的「麟洋」擠到第4。

男單前20名沒有變化寶島一哥周天成維持世界第4、王子維續居世界第15，優霸盃拿到2勝的女單好手許玟琪，世界排名也有上升，從58前進到52。

羽球好手們結束湯優盃背團體賽後，本周繼續留在泰國曼谷打泰國公開賽，戴資穎、周天成、王子維及李洋／王齊麟都是明天（18日）才會出賽。