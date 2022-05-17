台航(2617)今日迎來今年所交付的第二艘船舶「臺進輪(M.V. Tai Stride)」，該輪是經由台灣住友商事委託日本株式會社大島造船所建造的6萬噸級散裝貨輪，為採用NOx Tier3主機並達到EEDI(Energy Efficiency Design Index) Phase 3標準的節能船舶。

台航董事長劉文慶表示，散裝航運運價除受船噸供給影響外，在需求面與經濟景氣息息相關；由於疫情減緩，全球景氣全面復甦及供應鏈危機，造成歐、美及開發中國家通貨膨脹高漲，復以2月下旬烏俄戰爭爆發，引發進一步停滯性通貨膨脹疑慮。

為抑制通膨，美國聯準會已於今年3月中旬及5月上旬分別宣告升息1碼及2碼，今年仍會有升息計畫。劉文慶預估，今年散裝運價，只要烏俄戰爭沒有擴大到周邊國家，以目前戰爭及國際對俄羅斯的經濟制裁分析，對散裝航運整體延噸海浬並未造成負面影響，因此只要通膨沒有持續擴大，全球經濟應不致於落入衰退，運價即可維持不錯的水準。

劉文慶指出，臺進輪為散裝市場上接受度高的船型，近來運價處於相對高點，已利用此一時機簽妥2年期的論時傭船合約，加上今年陸續換約的船舶，相信公司業績可望有不錯的表現。

台航今年第一季合併營收8.17億元，年增24.84％，稅後淨利2.44億元，年增56.9％，每股盈餘0.59元。