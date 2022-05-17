大陸男星王寶強2016年8月突然在微博痛心宣布與結婚7年的老婆馬蓉離婚，還稱妻子與他的經紀人宋喆有「存在婚外不正當的兩性關係」，震驚兩岸三地。近日王寶強拍電影，好友甄子丹去探班，兩人同框的合照讓許多人訝異，覺得王寶強的容貌蒼老很多，不符合他目前的年紀。

16日陸媒報導，王寶強正在拍攝電影《八角籠中》，該電影是自導自演的格鬥題材，好友甄子丹前去探班，兩人留下幾張合照，照片中王寶強親暱的摟著甄子丹合影，又或是兩人擺出格鬥的姿勢，看得出兩人友情穩固，不過40歲的王寶強站在58歲的甄子丹旁，居然顯得比對方年長許多，王寶強兩鬢發白，黝黑的皮膚滿是皺紋，滿臉鬍渣沒刮，40歲看起來像60歲，而接近60歲的甄子丹皮膚卻很光滑，臉上沒有什麼紋路，保養功力驚人。

這樣強烈的對比，引發不少網友感嘆「王寶強的確蒼老不少」、「他怎麼老成這樣了？」、「臉上皮膚鬆鬆垮垮」、「看到王寶強鬍鬚發白，眼角皺紋，心都碎了」

王寶強2016年發文宣布離婚，還暗示馬蓉出軌在先，馬蓉受訪則澄清生命中只有王寶強一個男人，絕無出軌。馬蓉2019年4月證實離婚案已結案，至於眾人所關心的財產分割，她透露是按照彼此意願簽下了協議，「並不存在財產傾斜這一說法」，疑暗示兩人平分了財產。