詢問後得知男子是土水師傅又是知名餐廳廚師，還意外發現竟是通緝犯，多重身份令員警驚訝不已，訊後將男子依法送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄員警在5月15日下午巡邏時，見一名男子搖搖晃晃的騎車在大馬路上，員警見狀疑似酒駕，立即上前攔查，詢問後得知男子是土水師傅又是知名餐廳廚師，還意外發現竟是今年2月23日高雄地檢署發布的通緝犯，多重身份令員警驚訝不已，訊後將男子依法送辦。

三民第一分局長明所員警於15日16時執行巡邏勤務，巡經三民區建國三路時，發現43歲吳男騎乘機車左右搖晃，懷疑有酒駕，便馬上前去攔查，意外發現他竟為高雄地檢所發布之通緝犯，當場帶案返所偵辦。

吳男去年在鳳山持有毒品遭查獲，涉《毒品危害防制條例》未到案說明遭到高雄地檢署通緝。現場檢測時有酒精反應，酒精濃度未達每公升0.25毫克門檻，並未構成酒駕。吳男還是被警方依法將其逮捕，並解送高雄地檢署歸案。

經了解，吳男當時正要去工地上班。向員警表示平日在工地擔服土水師傅，但因自己對廚藝稍有研究及興趣，假日時會到左營區海光俱樂部中餐廳擔任內場，協助餐廳出菜。有如此斜槓的工作專長也讓員警感到訝異，也感嘆有廚藝天分卻因為毒品，耽誤了成為一名優秀廚師的未來。

吳男辯稱近期身體狀況不佳，且因經濟困難才兼兩份職務，工作十分忙碌，因此未注意是否有寄通知書，才會遭到地檢署通緝。

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