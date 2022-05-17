高盛證券指出，考量半導體展望強勁，將全球晶圓代工市場2025年規模由原先估計的1,390億美元，上調至1,810億美元，相當2021～2025年的年複合成長率高達16％之多，同步調升全球龍頭台積電財務預期，推測合理股價拉高到912元，進逼千金大關。

半導體前景轉強理由有三：一、全球半導體產業成長性提高；二、半導體在終端裝置的內含價值成長性變強；三、晶圓代工將啟動新一輪漲價。高盛進一步解釋，半導體產業走強主要獲得先進製程帶動，5G、人工智慧（AI）、電動車、高效能運算（HPC）等產業大趨勢功不可沒。

回顧全球半導體市場2021年表現亮眼，年增26％、至5,560億美元，比過去十年約4％的年複合成長率強勁許多；全球晶圓代工市場表現不遑多讓，年增率是更漂亮的31％，將市場規模推上1,000億美元大關，成長性也遠高於近十年10％的年複合成長率。

高盛證券提出，值得注意的是，台積電在年初的法說會上將未來數年的營收年複合成長率預期，由原本的10～15％，調高到15～20％，最近一次法說會也調高其對半導體產業（不含記憶體）的前景預判，因此，高盛將台積電推測合理股價由860元升至912元，也是過去一段時間以來，罕見有研究機構調高台積電股價預期。