台南市教育產業工會及台南市教師會17日呼籲，基於中央流行疫情指揮中心預估5月底將是疫情高峰，為防止疫情更加擴散，全市高中以下學校應立即停課2周，以及暫停原訂5月26日舉行的「國中小學力檢測」。

台南市教育局表示，台南疫情尚未急迫到需全面停課，將視疫情發展滾動修正做法，至於26日舉行的「國中小學力檢測」，於學校原班級施測，跟一般上課一樣，教育局局長鄭新輝說，疫情期間，學生學習狀況不一，更應該透過學力診斷關注學生學習，透過檢測可了解學生學習表現，給予老師教學實質回饋，有其必要性，希望能以平常心看待。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，Omicron 變異株傳染力超強，每日確診病例數萬，其中近1／5是未成年，尤其對12歲以下尚未打疫苗的學童威脅更大，屢有幼童重症死亡傳出。根據香港及美國的研究，兒童Omicron住院比例高於成人，且住院死亡率是流感的7倍。

她說，成功大學、台南大學都已宣布停止實體課程到期末，台南市教育局也宣布參加會考的國三生全面採取線上教學，難道市府對尚未施打疫苗，染疫威脅更大的12歲以下孩童，不能採取更積極明快的防疫措施？

陳葦芸也說，自4月疫情升溫以來，中小學教師為應對校園防疫及處理學生確診居隔，輔導學生不安情緒，已付出相當多時間和心力，反覆不斷停復課，對學生學習也造成嚴重影響，建議教育局應暫停實施5月26日的「國中小學力檢測」，以免造成國中小師生更大的負擔。

此外，台南市教育產業工會也請市府建議中央，配合停課措施，比照去年，對需要在家照顧孩童的勞工家長，發放「孩童家庭防疫津貼」。