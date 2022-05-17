在台灣每4人就有1人有胃食道逆流的困擾，營養師陳怡婷指出，胃食道逆流可能引發胸口灼熱、打嗝、脹氣、噁心、慢性咳嗽等症狀，若想要預防，可以從改變飲食與生活習慣開始，並列出6類NG飲食，包含酸性食物、咖啡因食物等，並且應避免用餐後立刻躺平、穿太緊的褲子等行為。

營養師陳怡婷在臉書粉專發文介紹，可能引起胃食道逆流的原因包含腹壓增加、胃酸產生過多、下食道括約肌鬆弛等，導致胃中內容物逆流至食道，進而造成胸口灼熱、打嗝、脹氣、噁心、氣喘、咽部異物感、慢性咳嗽等症狀，如果沒有及早就醫的話，還可能引發食道發炎、狹窄，甚至是食道癌的嚴重後果。

如果想要預防或改善胃食道逆流，陳怡婷建議可以從改變飲食與生活習慣開始，並列出6類NG飲食，包含會刺激食道黏膜的酸性食物（檸檬、蕃茄、柑橘類等）、辛辣食物（辣椒、洋蔥、胡椒等）；容易導致下食道括約肌鬆弛的碳酸飲料（可樂、汽水）、咖啡因食物（咖啡、巧克力、濃茶等）、高油高醣食物（油炸物、肥肉、蛋糕、甜食等）、薄荷。除此之外碳酸飲料還會造成胃脹。

至於生活習慣的部分，要避免抽煙、飲酒、用餐後立即平躺、穿太緊的褲子或束太緊的皮帶，並適當紓緩壓力、保持充足睡眠，若是肥胖者則建議減重；平時還要避免不當的飲食習慣，像是吃宵夜、暴飲暴食、吃太快等，否則可能引發增加胃酸分泌、胃脹、下食道括約肌鬆弛等問題。