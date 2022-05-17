中重症+61！死亡增38例「高齡為多」 2名30多歲女未打疫苗重症亡

今日新增61例中重症病例，另增38例死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡病例當中有37例都有慢性病史，年齡已高齡為主，最高為90多歲；其中年紀較輕的2位都是30多歲女性，未接種疫苗，皆有癌症病史，都簽署DNR；另一位40多歲男性本身有糖尿病、高血壓病史，染疫後合併心肺衰竭過世。

今日新增61例中重症及38例死亡。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，死亡從90多歲到30多歲都有，其中年紀較輕的兩名30多歲女性，都未接種過新冠疫苗，分別是染疫後合併呼吸衰竭或是染疫後癌症關係，而不幸過世。另外有一名40多歲男性，本身有糖尿病、高血壓病史，未接種疫苗，確診後合併心肺衰竭過世。

羅一鈞指出，整體來說個案逐漸成長，比較偏於持平，重症及死亡每日都有增加，主要都還是以未接種疫苗，及僅打一劑疫苗的高齡長者為主，呼籲民眾儘快接種疫苗保護自己，加強保護力。

另外，國內今天新增61例中重症個案，其中22例為中症、39例為重症。指揮中心統計，今年1月迄今，本土病例共80萬3337例，其中80萬1683人都是無症狀或輕症，占比99.79％，中重症個案分別佔0.16 ％和0.05％。