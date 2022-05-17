總統蔡英文13日召開防疫會議，在會中指示3大防疫原則，當日中華民國醫師公會全國聯合會與北北基桃醫師公會也發信給轄區診所，呼籲基層醫護支援篩檢站人力，但資深媒體人黃揚明今（17日）在臉書痛批，該信「絲毫沒提及支援協助的相關待遇、權益」，他更質疑「要士兵上前線，該給的資源足夠嗎？」。

據報導，蔡英文當日3大防疫指示為：結合大型及基層醫護系統、持續簡化確診民眾看診流程與時程、依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，持續規畫多元方式，清楚明確宣導防疫相關指引，穩定提供民眾防疫物資。

而醫師公會信內容則寫道：「為了減輕醫院醫護人力負擔，維護醫治中重症病人量能，最關心人民也最照顧醫界的蔡總統，呼籲基層醫護同仁能再度挺身協助大型社區篩檢站的人力支援等工作。

對此黃揚明表示，「這封信寫得真是文情並茂，但絲毫沒提及支援協助的相關待遇、權益，真是令人感慨」；他直言，要士兵上前線，該給的資源足夠嗎？更痛批，「最照顧醫界的蔡總統知道很多醫護確診後連公費快篩都沒拿到嗎？知道部份基層醫護確診隔離期間不給薪嗎？」。

黃揚明也指出，有新加坡執業的醫師分享，該國以輪值1次夜班（12小時）可領取1400新幣（約新台幣2萬9千餘元）來吸引醫師投入前線醫療，視訊看診每次可拿10元新幣（約新台幣420元），「重賞之下有勇夫，在亟需醫護人力的非常時期，我們的政府不懂嗎？」。