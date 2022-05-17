一對夫妻結婚近40年，但妻子控訴，丈夫婚後不養家，成天喝酒賭博，棄她與3女兒不顧，雙方價值觀差距甚大，遂向法院訴請離婚。新竹地院審結，認為2人感情已淡漠，確實已無法維持婚姻，准許離婚。可上訴。

判決書指出，人妻主張，她與老公結婚近40年，育有3女兒，原本2人婚後於台北租屋，老公以板模工維生，她則靠著家庭手工加減補貼家用，但老公長年嗜賭菸酒不離身，鮮少拿薪水補貼家用。

人妻表示，大女兒婚後嫁至新竹生了4孩，她8年前為照顧孫子而搬去新竹居住，期間老公不聞不問，還伸手向女兒討錢，她才終於清醒，不願再被老公的債務牽連，更不願繼續此段有名無實的婚姻，遂向法院請求離婚，。

對此，男方答辯，他在外地工作，因收入不多不敢回家，他不曉得妻子為何要與他離婚，且他有3個女兒，要求當面詢問3個女兒的意見，目前並不願意離婚。

新竹地院法官認為，夫妻雙方分居10餘年，且男方離家後行蹤不定，雙方毫無互動甚久，無改善跡象，認定2人感情淡漠，喪失維持婚姻的念頭，具有無法維持的重大事由，男方須負起較大責任，故請求有理，准許離婚。可上訴。

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