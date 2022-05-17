高雄那瑪夏繼四月螢火蟲季落幕，五月正值水蜜桃產季，香甜多汁的水蜜桃每年都吸引許多遊客前往採購。而南橫開通後，東高雄成為假日旅遊熱點，還在猶豫要去哪玩嗎？上山品嚐美味水蜜桃，來趟充滿身心靈放鬆、放空之旅，體驗高雄原鄉旅遊魅力。

高市府觀光局長周玲妏表示，觀光局一向非常重視高雄原鄉的產業及觀光發展，除積極與中央的茂管處、林管處合作共同行銷外，也橫向整合市府農業局、原民會及各區公所資源，大力推廣那瑪夏、茂林、桃源的觀光旅遊。針對原民區的季節產物及節慶活動，推薦一年四季都好玩的「原鄉季節限定遊程」，春天來桃源賞櫻吃原民風味餐；夏天到那瑪夏賞螢大啖水蜜桃；秋天更有卡那卡那富族慶祝小米豐收的「米貢祭」，也可前往藤枝森林遊樂區漫步古道、大口呼吸芬多精；冬天茂林賞紫斑蝶及泡湯，大自然賦予高雄原鄉特有的觀光資源，也成為高雄發展區域旅遊的最佳宣傳點。

那瑪夏螢火蟲季創下歷年觀光旅遊團賞螢最高紀錄，滿滿的人潮也讓在地的小農及店家十分開心，接續準備下一波水蜜桃、紅肉李及芒果等水果採收及販售，想要聞「香」而來的遊客，可要把握採收季節手刀搶購。而觀光局也貼心在高雄旅遊網建置「部落觀光旅遊專區」，提供給想要來趟原鄉之旅的民眾參考，從深度的一日遊、跨區的二日遊、還是玩好玩滿的三日遊行程皆有，大家依照自己的喜好及需求安排行程，體驗東高雄特有的原民文化及慢活氛圍。

那瑪夏區公所區長孔賢傑說，農民栽種水蜜桃已有超過20年經驗，育成技術成熟，為鼓勵農民改良品質，公所每年都會舉辦水蜜桃評鑑比賽，為品質把關，曾有消費者形容那瑪夏水蜜桃：『果氣濃郁、皮薄之多、果肉細緻、口感綿密、甜度極高，吃到嘴裡會情不自禁一口接著一口咬』，對那瑪夏水蜜桃念念不忘或是意猶未盡的民眾，可上山親自選購或是上那瑪夏農業推廣服務平台直接向農民訂購。今年因受到寒害影響產量大減，也因每株桃樹的結果量變少，桃果比往年更飽滿香濃，也讓那瑪夏水蜜桃成為旅人必買的季節性伴手禮。

高雄市原住民部落茂林、桃源及那瑪夏區有天然的原鄉景色，適合沈澱身心靈。因應南橫開通，原民會也推出南橫「森」呼吸一日遊程，帶領遊客走進 200年前布農氏族居住地，享受一趟充滿豐富生態及文化歷史的旅程。(記者 賴奕熏/高雄報導)