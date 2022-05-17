英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周一指出，目前飆升的通膨是BoE近25年來最大挑戰，但是也駁斥了BoE官員在打瞌睡、怠忽職守的說法。

貝利駁斥了來自國會議員的批評，議員認為BoE未能及時處理通膨問題。由於生活成本高升，國會也承受了公眾的政治壓力。

英國央行在去年12月成為疫情爆發以來首家升息的主要央行，但並未阻止通膨飆升。英國通膨率在三月達到7.0%，預計4月將達到9.1%的近40年峰值。

在國會面對數位議員的質詢後，貝利表示，央行不可能去預測到烏克蘭戰爭的爆發，而且BoE目前也正在應對另一個因素，即新冠疫情對中國的影響。

當俄羅斯入侵烏克蘭之前，新冠疫情剛開始歇緩，經濟正要重啟之際，主要的央行都宣稱通膨是「暫時的」。

貝利在周一表示，「這是一個非常艱難的地方。這是我們25年來貨幣政策框架面臨的最大考驗，這一點毫無疑問」。

行長說，由烏克蘭衝突推動的食品價格上漲，為一主要擔憂，不僅對於英國，對所有已開發國家來說也都是。