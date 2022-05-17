金酒董事長黃怡凱抽出市場詢問度最高，一瓶難求的「虎年玉璽酒」認購資格200名及特獎1名可獲得市值超過10萬元的5罈10公升的「寄心知己」金門高粱酒及24瓶600ml的庚子鼠高粱酒等獎項。（金酒提供）

「金酒五禮，千變萬禮」發票登錄摸彩活動，提供總價超過300萬元新台幣的獎品大方送。（金酒提供）

金門酒廠「金酒五禮，千變萬禮」300萬豪情抽獎今天共抽出338名幸運者，特獎1人獲市值超過10萬元的5罈10公升的「寄心知己」金門高粱酒及24瓶600ml的庚子鼠高粱酒。

金門酒廠為回饋全台消費者，繼推出「金酒心4券-振興有理金酒相挺」後，再掀起一波「金酒五禮，千變萬禮」發票登錄摸彩活動。消費者從今年1／1起至4／30止活動期間，凡於金門酒廠全台門市，單張發票消費滿1000元，在活動網站登錄購買發票號碼、即可獲得一次抽獎機會，滿1萬元抽「虎年玉璽酒」認購資格。活動截止日滿千抽有9萬9736人參與，滿萬抽有3611人參加，提供總價超過300萬元新台幣的獎品大方送，讓消費者在品酒之時，更有獲得大獎的機會。

今天由金酒董事長黃怡凱抽出市場詢問度最高，一瓶難求的「虎年玉璽酒」認購資格200名及特獎1名可獲得市值超過10萬元的5罈10公升的「寄心知己」金門高粱酒及24瓶600ml的庚子鼠高粱酒等獎項。現場共抽出338名幸運者，並由金酒公司法務政風處經理楊士擎律師現場見證並直播抽獎。

中獎名單可於今日下午至金門酒廠「金酒振興五禮，千變萬禮」發票登錄活動網站及金門酒廠FB粉絲團查詢。洽詢電話082-325628＃86323。

金酒表示，此次抽獎的獎品均為市場上少見的酒品，除眾所皆知的「虎年玉璽酒」外，10L「寄心知己」金門高粱酒是金門酒廠儲酒銀行推出的新品，尚未在市場上銷售，吸引不少消費者的關注。（酒後不開車．安全有保障）

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