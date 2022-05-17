港股前兩日累計升569點後，17日早盤一度飆近500點，中午收升445點。

恒指開盤漲243點報20,193點，升幅曾縮至219點，低見20,169點，但A股回穩，港股升幅擴大，最多升494點，高見20,445點，重上20天線。恒指早盤收報20,395點，升445點或2.23％。

國指收7,000點，升174點或2.55％；恒生科指早盤升4.2％，收4,210點。早盤成交625.27億港元。

藍籌股整體上漲。匯控漲0.5％；港交所揚2.9％；友邦彈高3.9％；建行升0.2％；招行揚6.7％；平保升3％；農夫山泉揚3.1％；安踏升1.5％；昨日大漲10.4％的碧桂園，表示計劃發行人民幣5億元公司債，中午跌2.3％，為表現最差藍籌。

科網股方面，今日公布最新業績的京東，早盤彈升5.5％，旗下京東健康與京東物流各升2.2％。至於騰訊漲3.3％，阿里巴巴揚5.4％；美團升3.8％；小米揚4.5％；嗶哩嗶哩彈升6.1％；快手升3％；網易升4.3％；百度升4.7％。

汽車相關股受上海逐漸復工激勵。吉利勁升7.7％；比亞迪彈升6.4％；長汽炒高9.6％；理想汽車急揚5.9％；小鵬飆5％；蔚來彈高8.4％；廣汽急揚6.2％；東風也升3.2％。相關零件股也上漲，敏實彈高6.1％；贛鋒彈升6.3％；汽車鏡頭模組生產商舜宇急升10.8％，為表現最佳藍籌及科指成份股；汽車IGBT生產商時代電氣也揚5％。