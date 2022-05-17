周麗蘭／雲林報導

新冠肺炎的「0＋7」政策今（17日）上路，雲林縣長張麗善表示，雲林縣自購的1萬劑被國家隊徵用已無法到貨，但0＋7居隔政策只發給2劑快篩劑，雲林縣府自備的全部已用光，希望中央比照發振興券，發給每人免費5劑快篩劑備用，並提供低價快篩劑讓經常需要快篩的上班族購買。

雲林縣上月自購1萬5028劑快篩劑，其中5028劑順利到貨，剩餘1萬劑快篩劑原定本月到貨，但廠商告知臨時被國家隊徵用無法依約給貨。

張麗善今（17日）表示，原本3＋4居隔政策，每人發3劑快篩劑，今天0＋7政策上路，符合條件的自主防疫者只發2劑快篩劑，顯示中央對於快篩劑的掌控也不足，政策轉彎但沒把配套做好，中央應該把配套做好再轉彎，民眾會比較放心。

張麗善說，民眾缺乏快篩劑，雲林縣府也無法提供，剩下的1萬劑快篩劑已經不會來了，她希望掌控絕多數快篩劑的中央，應該比照發振興五倍券一樣免費發給每人5劑快篩劑，因為快篩劑已變成家家戶戶所需的防疫物資，盼中央從長計議好好考量，民眾必須具備這樣的防疫物資。

張麗善表示，有些上班族每3天就要快篩一次才能上班，現在市售快篩劑價格不低，如果是一家五口，負擔非常大，在外國超市一劑才30元到50元，台灣市售快篩劑150元起跳，希望中央政府設法提供低價快篩劑，給必須頻繁測試的上班族購買。

張麗善說，雲林縣府為了給每個局處室25劑快篩劑備用也很傷腦筋，因為先前沒想到要去排隊。