中央流行疫情指揮中心今天宣布，明起開始實施65歲以上長者快篩陽視同確診，不論是否為居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，只要使用家用抗原快篩結果為陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩確認為陽性者，都要通報為確診。

指揮官陳時中表示，明起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義，新增65歲以上長者可憑家用快篩陽性證明認定確診，長者持快篩陽性檢測卡匣，即可就近至醫療院所（衛生所）請醫師評估確認，如認定為確診即可進行通報。

陳時中說，長者快篩陽確診後，可依確診個案收治分流原則，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療，若病患無法與醫師達成共識或有疑義，仍可前往社區採檢站或鄰近採檢院所進行PCR確認。

若長者為居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，也可委由親友協助至醫療院所確認，或採遠距方式辦理。

陳時中說，國內抗病毒藥物數量充足，目前開藥速度也加快，昨天共開出3182人份的口服抗病毒藥物，其中Paxlovid佔2361人份，莫納皮拉韋佔821人份，從數字上來看，給藥速度相對加快很多，相信未來速度還會變得更快，截至目前今年共已開出8454人份的Paxlovid與3445人份的莫納皮拉韋。