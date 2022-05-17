楊姓車手詐騙得手31萬，隨即攔下計程車打算將贓款上繳。（警方提供）

蔡姓計程車司機，5月13日在羅斯福路載到1名乘客，男子上車後無法確定要去何處，並稱「在等長官指示」，蔡姓司機覺得有異狀，刻意繞行巷弄，就近尋找派出所尋求協助，並藉口要到警局借廁所，趁機通知員警車上有「詐欺的」，警方立即包圍計程車，並在車手身上起出31萬元現金，訊後依法送辦。

楊姓車手聽從詐欺集團指示，與被害人面交取得贓款31萬，得手後攔計程車要去水房「上繳」，不料在路途中，詐團頻頻更換地點，遲遲無法確定交款的地點，車手坐上車在路上瞎逛，司機覺得有異，刻意拖延時間多詢問，並佯稱尿急要去警局借廁所，再冷靜通知警方，車上載有車手，警方迅速包圍計程車，車手還傻傻在車上等候指示。

警方查出，詐團假冒客服人員，佯稱被害人個資遭盜用，須領款交付監管，楊姓車手與被害人面交，帶著錢坐上計程車，以為無人知曉，不料遭機警計程車運將識破，與警方聯手逮捕人，攔阻被害人遭炸的金錢。

警方表示，疫情雖嚴峻，詐騙案件卻從未停歇，如健保局、電信局、檢察官及警察單位以致電方式提及涉及刑案、需監管帳戶、偵查不公開等關鍵字，約定保密進行面交或匯款詐取財物均為詐騙手法。