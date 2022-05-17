桃園市近年各區興建不少運動場館，市議員點出舊有場館也應加緊腳步修繕，如市立游泳池、楊梅富岡運動公園、瑞塘里籃球場等都年久失修，盼市府挹注經費，市府承諾會進行修繕。

市議員黃家齊、鄭淑方關心市內運動場域的改善情形。黃家齊表示，市立游泳池設施老舊需要整修，公三用地已變更為體育場用地，上月已公告實施，若都市計畫變更已定案，可著手促參規畫、先辦理地方工作坊聆聽在地意見，加速整修計畫的推展。

「市立游泳池的泳道長50米、深2米，是市內唯一的標準賽道！」市長鄭文燦承諾會整體更新，持續辦理泳賽。體育局補充，市立游泳池於民國82年建置完畢，現委託威尼斯健康有限公司經營管理，場館的確老舊需要整建，市立游泳池（公三用地）已變更為體育場用地並於上月26日公告實施。

體育局說明，以永續經營的角度來說，土地變更為體育場用地後容積率可提高，未來會透過促參法引進民間專業管理廠商並規畫商場，才能讓市立游泳池的營運更為順利。下階段場地須先移撥至體育局，再進行體育運動場事業可行性評估。

鄭淑方點出，富岡運動公園面積1.9公頃，美其名是慢速壘球練習場但實際上雜草叢生，未妥善規畫致使排水不佳，預計爭取1028萬經費。瑞塘里籃球場地面高低落差大，民眾使用安全堪憂，建議地面要增加PU軟墊，並改為籃球與足球共用場域，要爭取490萬。楊梅後站壘球場更是每逢下雨便積水、欠缺燈光照明，周邊停車場長期被佔據。

體育局回應，111年度補助各區公立運動設施興建及改善計畫，預算額度為5000萬元，在土地使用及民意無疑慮的前提下，由各區盤點轄內需求後提報，今年度的經費已全數核撥完。去年僅收到「楊梅瑞塘市民活動中心旁籃球場及體健設施工程」申請案，已補助490萬989元。

楊梅區長邱世源表示，富岡運動公園工程案預計申請明年度的經費來執行，至於後站棒壘球場為防災公園，因地勢低窪常積水，待公所做好排水改善方案後便會向體育局提出申請。