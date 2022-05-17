邱心志在劇中公主抱女演員，笑稱比打籃球還累。（中視提供）

邱心志與女主角李庚希有精彩對手戲。（中視提供）

李庚希笑說自己和劇中角色一樣愛錢。（中視提供）

54歲的演員邱心志，曾飾演《新還珠格格》乾隆帝一角，現在中視熱播古裝劇《雪中悍刀行》中飾演劍神「李淳罡」，雖然和女主角有很多對手戲，但演起來毫不輕鬆，他必須克服懼高吊鋼索在船上行走、還要公主抱女演員走一大段路，下戲後他打趣說：「比打籃球還累。」

在《雪中悍刀行》邱心志的角色相當討喜，是個武功深藏不露的老頑童，邱心志對於自己所飾演的角色滿是崇拜：「心裡對他有著無盡的愛。」但演起來卻毫不輕鬆，劇中有場戲是他吊著鋼索走在船上，拍完時他則承認根本不敢往下看，因為一但看了就不帥氣，幽默的口吻把工作人員逗樂。還有一場戲是必須雙手抱著心愛的女人走一大段路，只見他越抱越吃力，導演喊卡後他則打趣說：「比打籃球還累。」

其實年過50的邱心志狀態維持的相當好，看他微博的時裝照片，還被網友誇讚「比還珠的時候還年輕」，他曾在節目中分享，自己的保養其實不花錢，就是盡量吃最原始及有機的東西，並且吃素少食肉。

《雪中悍刀行》演員陣容強大，女主角李庚希也是人氣女星，才22歲就演過《小歡喜》、《二十不惑》等口碑劇。接演古裝劇飾演「姜泥」一角，李庚希坦言這是她接過最難的角色，最困難的一點就是人物背景是在古代，對角色的想像都費了很大的功夫。

「姜泥」一角性格有很多層，表面上跟刺蝟一樣，心卻是柔軟，身為已滅國的西楚公主，身世坎坷，總認為周遭沒有一件東西是真正屬於自己，這樣的人設著實讓李庚希心疼，光是看劇本就被人物的真情所打動。被問及和角色的共同點，李庚希則直白說：「都愛錢」，自認是精打細算的金牛座，只是沒有「姜泥」那麼摳門。

由張若昀、胡軍、李庚希、邱心志等演技派演員同台尬戲的《雪中悍刀行》正於週一至週五晚間8在中視頻道播出。