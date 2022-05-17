宜蘭縣衛生局表示，5月17日起COVID-19確診個案同住家人，居家隔離得選擇「0＋7」或「3＋4」。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭今（17日）新增1481個確診者，含1名60多歲男性死亡個案，本土累計18669個確診者。縣長林姿妙表示，考量衛生局同仁工作壓力繁重，籲請退休或目前沒在職的護理夥伴加入抗疫行列，協助相關行政工作，將支付每小時200元以上的酬勞。

林姿妙表示，由於疫情嚴峻，衛生局、衛生所同仁工作壓力繁重，呼籲目前退休或沒有在職中的護理夥伴，加入抗疫的行列，協助衛生局、衛生所處理行政工作，將支付每小時200元以上的酬勞，有意願加入的白衣天使可洽衛生局人事室03-9322634轉1428、1430，一同加入「防疫宜蘭隊」。

疫情部分，今（17日）新增1名確診死亡個案，該案為60多歲男性，無慢性疾病，原本因為家人確診被匡列為居家隔離對象，居隔期間轉為陽性確診，隔離2日後，家人發現個案異常，且失去生命跡象，緊急送醫後，不幸到院前死亡，確切死因調查中。

校園疫情部分，新增確診學生數248人、教職員工30人，累計共3063位學生、297位教職員確診；其中長春藤幼兒園17日新增12位，發現一個小群聚感染，請校方好好做一個管控及消毒的動作，其餘國小個案多半是同住家人感染造成的。

另外，根據中央流行疫情指揮中心規定，即日起確診者同住家人如完成3劑疫苗接種，可選擇免居家隔離方案。

衛生局表示，完成3劑疫苗接種者可選擇「0＋7」方案，不需要居家隔離，但應配合7天自主防疫、遵守自主防疫規範；民眾也可選擇「3＋4」方案，維持「3天居家隔離＋4天自主防疫」措施。

衛生局指出，未完成3劑疫苗的接種者，仍採用「3天居家隔離＋4天自主防疫」，隔離期間禁止外出，於隔離期滿後進行4天自主防疫，並需配合在隔離完成時快篩。