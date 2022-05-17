台航（2617）今（17）日迎來今年交付的第二艘船舶「臺進輪」。台航董事長劉文慶指出，臺進輪為散裝市場上接受度高的船型，近來運價處於相對高點，已利用此一時機簽妥二年期論時傭船合約，加上今年陸續換約之船舶，公司業績可望有不錯表現。

臺進輪由台灣住友商事委託日本株式會社大島造船所建造之6萬噸級散裝貨輪，採用NOx Tier3主機並達到EEDI（Energy Efficiency Design Index）Phase 3標準之節能船舶。

劉文慶預估，只要烏俄戰爭沒有擴大到周邊國家，以目前戰爭及國際對俄羅斯的經濟制裁分析，對散裝航運整體延噸海浬並未造成負面影響，全球經濟也應不致於落入衰退，運價可維持不錯水準。

台航在3月、5月各新增一艘8萬、6萬噸散裝船，預計9月還有一艘8萬噸散裝船將加入，加上今年全年約有7艘船陸續換約、續約，採全浮動或半浮動者，換算每日收入逾20,000美元。法人估，台航在新船加入營運及運價處於高檔下，營收獲利可望逐季成長。