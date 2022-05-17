P. LEAGUE+元年總冠軍台北富邦勇士去年3月推出「2019-2020台北富邦勇士年度球員卡」，是聯盟首支獨立發行球員卡的球隊，今年再次推出2020-21賽季年度球員卡，預計今年6月開賣，並與宏碁旗下倚天酷碁Jcard NFT平台合作，推出勇士隊NFT紀念圖面卡，在實體2萬盒精裝盒中，會隨機附贈勇士專屬數位條碼，登入Jcard平台輸入專屬條碼，就能入手收藏勇士NFT紀念圖面卡。

台北富邦勇士去年推出的「2019-2020台北富邦勇士年度球員卡」，有超過20款卡款、6萬包散包和限量2000盒精裝盒，在勇士主場和全台21處經銷通路，總收入高達約700萬元，今年球團再將球員卡款式升級，全新推出綽號親簽卡、素描親簽卡、總冠軍簽名卡、以及每位球員限量1張的隊徽LOGO親簽卡等，加上珍貴稀有的年度獎項簽名卡，包含上賽季年度MVP張宗憲、年度人氣王林志傑、年度洋將塞瑟夫、FMVP辛特力、年度最佳總教練許晉哲和年度GM蔡承儒都有專屬簽名球卡。

另外，上賽季令人難忘的回憶，去年3月28日最後一次的「俠獸對決」，這是「野獸」林志傑與福爾摩沙台新夢想家「少俠」田壘兩位傳奇球星交手的最終戰，勇士隊將雙方合影收印在球卡上，並由林志傑與田壘兩人親筆簽名，這張「俠獸雙簽卡」僅限量發行10張，台北富邦勇士特別感謝福爾摩沙台新夢想家促成合作，讓這張「俠獸雙簽卡」誕生，並重現台灣籃球的經典畫面。

而近年NFT非同質化代幣在區塊鏈投資市場崛起，在虛擬體系中擁有獨一無二的價值，台北富邦勇士也和宏碁旗下倚天酷碁Jcard NFT平台合作，推出勇士NFT紀念圖面卡，在實體的2萬盒精裝盒中隨機附贈專屬數位條碼，同樣增加收藏價值。

「2020-2021 P. LEAGUE+ 台北富邦勇士元年球員卡」總發行量2萬盒，每盒2包球員卡，分別是一包普卡包（每包共計13張）、一包特卡包（每包共計3到5張），售價新台幣950元，今年6月份在全台經銷通路正式開賣，屆時勇士隊若順利晉級總冠軍賽，主場和平籃球館現場將在2樓球隊主場限定店球員卡專區舉辦球員卡一日店長活動，首批購買之球迷們還有機會與勇士球星及Fubon Angels近距離互動，勇士官方商城也於5月25日獨家上架開放預購，預購期間優先訂購者可獲得勇士球員及Fubon Angels專屬預購組合禮。

2020-2021 PLG台北富邦勇士元年球員卡6月正式開賣，球迷可以拚手氣抽限量簽名卡。（台北富邦勇士提供）

台北富邦勇士首度推出綽號親簽球員卡。（台北富邦勇士提供）

2020-2021 PLG台北富邦勇士元年球員卡6月正式開賣，推出超過30種卡款。（台北富邦勇士提供）