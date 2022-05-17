世界聽障田徑賽女子及亞洲U18女子100欄紀錄保持者許樂，參加第24屆夏季達福林匹克運動會，在100公尺跨欄及女子100公尺項目分別奪下1金1銅佳績，台中市長盧秀燕上午在市政會議中特別恭喜許樂奪下好成績，並肯定她及教練簡慶宏的付出與努力。

盧秀燕說，許樂代表台灣、台中到巴西參加聽奧，克服疫情、時差及陌生環境的考驗，還碰到下大雨及低溫等困難，但她一一克服障礙，在女子100公尺跨欄跑出13秒91成績、打破大會紀錄14秒20，成為新紀錄保持者，更為台灣奪下第一面金牌。

運動局指出，許樂首度挑戰聽障田徑，以12秒18成績在準決賽飆出世界聽障U20最新紀錄，又以分組第一挑戰女子100公尺，以12秒31秒獲得銅牌；而在100公尺跨欄決賽中，許樂以2個欄架距離拉開和對手的差距，最終打破大會14秒20紀錄，最終以13秒91成績摘金。

運動局長李昱叡表示，台灣在巴西達福林匹克運動會中共奪下2金、7銀、8銅，許樂就包辦其中1金1銅，顯示台中市推動聽障運動的成績。