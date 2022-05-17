新北市中和民德路人行道、環河西路三段至四段道路，被排定於內政部推動的提升道路品質計畫名單。（立委江永昌提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和民德路人行道、環河西路三段至四段道路，被排定於內政部推動的提升道路品質計畫名單，不過因為工程經費目前預估合計高達3027萬元，對市府和公所來講，負擔稍大，因此民進黨立委江永昌積極向中央爭取前瞻預算，補助五成經費，未來完工不只能美化市容，還能讓人車更加安全。

這兩段道路分別為民德路306巷至398號的人行道，以及環河西路三段至四段的板橋側，也就是華中橋至光復橋一帶，前者工程預估經費為1376萬，後者則是1651萬，兩項工程總經費合計高達3027萬。

江永昌表示，這筆費用對市府及公所來講，財政負擔稍重，因此他積極向內政部營建署爭取，由前瞻預算補助總工程經費五成；據了解，江近年來已經陸續爭取將近1億2000萬的前瞻預算，挹注中和6項道路品質提升計畫，他強調，未來會繼續爭取經費，逐步美化市容。

江永昌指出，這次道路改善甚大，透過「路面平整防滑、完善標線號誌、明確分隔人車動線」等措施，將能解決路面裂縫、龜裂凹陷以及人車爭道等問題；人行道部分除了拓寬、優化排水設施，也會規畫無障礙環境和纜線下地需求，因此整體工程除了美化市容，也能加強行車安全，更能活絡地方發展。