就讀國中一年級的13歲童星葉小毅，兩天前在臉書透露「媽媽照顧我和姊姊，卻沒把自己照顧好，結果確診了…」，而他自己也出現輕微發燒症狀，但快篩兩次都是陰性，昨天半夜突然喉嚨巨痛 、咳嗽咳不停 、一直吐，於是媽媽打電話叫救護車送他就醫，在醫院等候看診的他今凌晨在私人臉書發文：「只是人很多，什麼時候才輪到我看病，可不可以回家睡覺了？」他昨晚就醫後已經做了PCR，下午也接到PCR陽性報告、證實確診。

經紀人辛誌諭表示，葉小毅在媽媽確診後，前兩天也輕微發燒37.5度C，燒退了後變成喉嚨痛，不過快篩結果都是陰性。昨晚就醫後做了PCR，下午PCR陽性確診，已經先將他這幾天幾個試鏡、見導演的工作安排都取消，讓他好好休息。

文字經常流露出早熟的葉小毅，前兩天在臉書表示：「即使我們小心翼翼的過生活，但該來的終究還是來了，誰也無法阻擋。」之後透露媽媽確診，且所有的症狀全部都出來，「發燒、頭暈、喉嚨痛、腹痛、腹瀉、胸痛、全身無力、全身背痛、鼻塞、流鼻涕、噁心一直吐，掛了二次急診，醫生還是要媽咪先回家休息。看到媽咪這麼不舒服，我卻連一點忙也幫不上。」他說，還好他一直叫媽咪趕快去打疫苗，「不然一劑疫苗都沒打，怎麼抵抗得了這次的新型冠狀病毒？」