「0+7」自主防疫新制今上路，確診個案同住家人如已完成3劑疫苗接種，5月17日起可免居家隔離，改採7天自主防疫；如未打滿3劑，則維持3+4居家隔離。因應新制上路，自主疫調回報系統也新增勾選追加劑功能，若同住者盼採「0+7」自主防疫即可勾選，否則就會開立居家隔離通知書。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青表示，為因應新制上路，自主疫調回報新增欄位，民眾填寫密切接觸者時，在每個同住者的清單最下面有個勾選項目，假設同住者完成追加劑施打，且想採取「0+7」自主防疫就可以勾選，勾選後就不會開立居家隔離通知書。若沒有勾選則會收到隔離通知書。

外界關注，國高中生能否適用「0+7」自主防疫新制？指揮官陳時中今表示「是的」，但因國高中生均尚未施打第3劑疫苗，故尚無此問題。目前規劃於今年5月下旬進行全國國高中第3劑接種作業，未來已完成3劑接種的國高中學生，則可直接適用新制。

全國教育產業總工會今指出，教師若為密切接觸者，打滿3劑疫苗、快篩陰就可到校上課，家長將不會放心讓小孩到校；全國中小學校長協會則建議，老師目前應繼續適用「3＋4隔離政策」，學校才有辦法運作。對此，陳時中回應，學校怎麼樣停課、上課，是由學校管理，只要不逾越我們的原則，學校當然有管理的彈性存在。

自主疫調回報系統新增勾選追加劑功能，若同住者盼採「0+7」自主防疫即可勾選，否則就會開立居家隔離通知書。（圖／指揮中心提供）

針對外界擔心新制將增加疫情擴大的風險，政策是否有調整的可能？陳時中表示，我想政策要改變的可能性不高，每次政策有變化，不管是加嚴或放鬆都會隨時警盯，滾動式調整，目前沒有要修訂，但是隨時會注意。

外界關注，推動「0+7」是為了減災、共存，而調整傳染病分類也是共存的做法。對此，陳時中表示，調整分類的時機還沒到，會一步一步往前走，「0+7」也是其中一個步驟，法律等各方面的條件很多，現在時機還沒到。

對於推動各項鬆綁配套，遭質疑是為了保險業者解套，陳時中強調，「保險歸保險，防疫歸防疫」，防疫政策也受到保單的干擾，增加了很多行政負擔，不過指揮中心沒有把保險公司的立場放在防疫政策裡面。