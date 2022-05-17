「樂圾通」APP，服務內容包含查看垃圾車即時位置、垃圾車動等，還要到點通知，提醒民眾出門倒垃圾。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

為讓民眾即時掌握垃圾車動態，花蓮縣垃圾車管理系統「樂圾通」APP，今年2月上線，不過使用後卻發現，垃圾車到點時間似乎落差頗大，環保局尋求改善，重新改版今天正式上線，民眾只要開啟樂圾通APP，就會自動線上更新，重新導入垃圾車預估抵達時間、到點提醒等，僅需勾選需通知的週期，重新設定清運點提醒，就能即時查看垃圾車位置。

花蓮縣為全台面積最大的縣級行政區，環保局為了盡可能讓民眾倒垃圾更方便、輕鬆，讓民眾也能依據「樂圾通」APP，掌握垃圾車到點時間，不需追垃圾車，而原本「全國垃圾通」App，因更換廠商及更新軟體，今年度改為「樂圾通」App，已於今年2月11日上線。

環保局副局長饒慶龍表示，新版上線後，初期因後台、APP操作與全國垃圾通系統設定大有改變，造成民眾查詢出現許多不便，環保署及環保局都收到民眾反映，尤其是垃圾車抵達預估時間不準，以及到點提醒設定較不友善，要求開發商盡快改善、優化，新版內容即日起更新。

環保局說，「樂圾通」APP自2013年上線，全台灣超過70個鄉鎮市導入，在垃圾車清運系統開發與整合能力有相當實力，服務內容包含查看垃圾車即時位置、垃圾車動向，查詢路線及班表，設定預估到點提醒，在垃圾車接近前特有垃圾車鈴聲提醒民眾出門倒垃圾。改版後，環保局也將持續關注民眾反應。

不論是使用IOS或Android手機，都可開啟內建的商店免費安裝，不需要註冊帳號或提供個人資料，只要開啟手機定位功能，就可以直接查詢使用，環保局歡迎民眾多加下載利用。