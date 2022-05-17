30年期政府公債標售最高得標利率重新站回2%！睽違5年半，前次30年期政府公債標售最高得標利率在2%之上，是在民國105年的11月。

央行受財政部委託，今（5月17日）標售30年期111年度甲類第5期中央政府建設公債，金額新臺幣250億元，投標倍數為1.87，本期公債最高得標利率為2%，較上次同年期（110年度甲13期110年12月23日發行）公債上揚85個基本點，上次最高得標利率為1.15%。

去年底央行標售110年度甲13期公債時，最高得標利率飆高至1.15%，就已創逾兩年半新高，今天則在市場預期央行啟動升息循環，2Q將再升息下，利率再飆逾5年半新高。

此次標售最高得標利率較前次勁揚85個基本點，顯示市場對6月央行升息有高度預期。今天得標行業別銀行業和上次同年期相較，銀行業及保險業下滑，證券業和票券業上揚。銀行業得標占比41.60%，證券業得標占比25.6%，票券業得標占比9.20%，保險業得標占比23.6%。