失智症是一種疾病，而不是正常的老化，然而失智症症狀不單純只有記憶力的減退而已，還會影響到其他認知功能，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。對家庭社會都是沉重負擔，需要社會大眾共同關注及支持。

新北市總人口數為400萬3,812人，65歲以上老年人口數超過65萬，依盛行率推估有4萬7千餘位失智長者，為積極因應高齡伴隨遽增的失智症風險，新北市於107年制定「新北市失智症防治照護政策綱領暨行動方案」，系統性建構整體照護綱絡，整合轄內醫療與長照資源，同時配合新北市政府失智共照網政策，從社區篩檢到醫院確診，並建立基層醫療與醫院間的失智症綠色通道，透過衛生局個案管理資訊系統，積極提供失智症患者與家屬相關失智症服務，更期待未來透過大數據管理，能夠充分掌握新北轄內失智症個案與家屬狀況，真正達到「網絡相連不漏接」的目標。

平溪區失智友善訓練。（圖/新北市政府衛生局提供）

111年輔導13家醫療院所成為新北市失智症共同照護中心，分別為7家旗艦型及6家一般型共照中心。共照中心除了提供失智症患者及家庭照顧者專業諮詢、定期追蹤服務外，旗艦型共照中心另提供失智專業相關人才培訓、輔導社區失智據點及提升社區公共識能率。

社會大眾普遍缺乏對失智症的正確認知，無法正確分辨記憶的「老化」與「失智」的差異，甚至忽略年輕失智症患者的病徵，而導致對失智症者的誤解及偏見。新北市為建立失智友善環境，其首要任務為提升民眾公共識能，期使民眾將友善對待失智症者的知能內化成態度與行動，107年起制定「失智友善天使培訓(基礎教材)」並訓練316位講師規劃此課程推廣，期待民眾能將知能內化為態度，成為失智症支持者，107年起截至111年4月底，已有28萬7,722人參加課程。

新北市於109年率先全國達到「2020年失智友善555目標」，並持續邁向「2025年失智友善777」，預計目標為7成(31,450人)以上失智家屬得到支持與訓練、7成(31,450人)以上失智症人口得到確診與服務及7%(281,497人)以上民眾對失智有正確認識與友善態度。期能打造新北市失智友善城市，讓新北市推行整合跨界資源及科技的友善照護模式，以落實建構友善社區網絡的最終目標。

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