新竹市今年累計的確診個案17日破萬！新竹市今天新增1124名確診個案，今年以來累積1萬877名確診個案，目前仍住院中之確診者有73人，居家照護者為7452人、居家隔離者為1156人。

衛生局提醒，指揮中心為集中醫療資源照顧中重症者，宣布今起與確診者同住親友改採「0＋7新制」，同住家人若打滿3劑疫苗僅需7天自主防疫免居隔，未打滿3劑疫苗者則維持原3＋4方案（3天居家隔離與4天自主防疫）。

衛生局再次呼籲請符合疫苗接種資格者，盡速至疫苗預約平台預約社區疫苗施打站（中正市場）施打，若為高風險健康族群則建議至合約醫療院所接種。

市府另宣布，因應PCR需求持續增加，自18日起，竹市社區篩檢站限定「快篩陽性」民眾才可前往篩檢，並從本周末起加開周六、日兩天上午時段。周一至五服務時間為上午9至12時、下午1時至4時；周六日僅上午9至12時。