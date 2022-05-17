中國醫藥大學職安系學生莊寶茹、黃梁綺因論文研究探討「溫度熱指數（WBGT）推估值與中暑間之關聯性」與「製造業勞工坐姿施力方向及高度對側向推拉力數據影響之研究」，日前獲「2022財團法人安全衛生技術中心」獎學金，期待活用所學，回饋社會。

校方指出，黃梁綺為職安系學會現任會長，熱心參與社團活動，因參加預修生甄試，爭取入學職安系碩士班，其論文主題「製造業勞工坐姿施力方向及高度對側向推拉力數據影響之研究」，研究專業深化，成果卓越。

莊寶茹同為職安系，大學時即接受黃彬芳教授指導，申請並獲得科技部大專學生專題研究計畫補助，經由彙整文獻並運用資料建立綜合溫度熱指數（WBGT）推估值，並運用生物統計與與流行病工具分析，探討台灣2001-2011年之WBGT與中暑間之關聯性，並成為碩博士班預修生。

莊寶茹同學、大學部黃梁綺獲「2022財團法人安全衛生技術中心」頒發優等獎，各有獎學金2萬5仟元，消息傳回校園，師生們與有榮焉，2人盼透過專業，保障勞工的生命安全，將所學貢獻回饋社會。