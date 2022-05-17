新竹市政府斥資12億元，原址重建市立棒球場，為竹竹苗唯一符合職棒規格的球場。市府今指出，工程現已進入最後裝修階段，目前球場草皮、防護網、防撞墊、自動噴灌等工程都已完成，僅剩細部傢俱、環場LED及外觀立招等。新竹市長林智堅日前也到場了解進度，並預告首場味全龍主場賽事將在7月登場。

新竹市立棒球場預計今年完工，市長林智堅日前到現場了解工程進度，體驗觀眾席、VIP室與頂樓的觀賽視野及LED全彩大螢幕。他表示，市立棒球場將打造3個全台第一，包括智慧化地下停車場、場內高桅桿燈均採LED智能燈具，還有首創外野牛棚，如此一來更換投手時，選手將由外野步行至內野，增加賽事氣氛。

工務處指出，市立棒球場有4大特色，一是全台首座規劃地下停車場及智慧調撥停車的棒球場；二是地下室頂板結構採無梁板設計；三是全台唯一均採用LED燈具，且可依活動性質管控燈具數量，達到節能效果；四是全國首座牛棚區設置在外野，另也設有全台第3大球場LED全彩大螢幕。