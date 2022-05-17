台灣疫情持續延燒，為了防止染疫，不僅要戴好口罩、保持社交距離，勤洗手也非常重要，而手到底要怎麼洗才正確呢？毒物專家招名威對此進行實驗，表示洗手不能只用清水洗，一定要使用洗手乳或肥皂，而且清潔時間至少20秒，雙手才會呈現乾淨狀態。

招名威在臉書粉專「招名威教授·毒理威廉」提到，民眾受到疫情影響，非常在乎疫苗、藥物、居隔天數等，但卻可能忽略生活中的小細節，例如勤洗手，清潔時一定要使用肥皂，因為這與病毒結構有關係，新冠病毒外層被一層膜包覆，這層膜類似脂肪，而油就是液態脂肪，將油倒進水裡會形成上下分離，並不會融合，這就是油的特性。

招名威進一步解釋，加入肥皂後油脂會與水融合，因肥皂裡的去油分子包含2種成分，分別是親水性與親油性，當肥皂的去油分子跟水、油脂接觸時，雙重吸引力會將脂肪拉開，並將其分散融入水中，而新冠病毒外層也有一層脂肪的脂質套膜，洗手時與肥皂相互作用，病毒外層的脂肪會被肥皂的去油分子吸走並拆除病毒。

不過洗手到底要洗多久？招名威就曾對此進行實驗，將油性螢光顏料塗抹在手上，以此當作病毒與其脂肪層，在只用清水洗手的情況下，手上不僅殘留大量顏料，使用紫光燈可見，整雙手都在發光，而用洗手乳搓揉5秒後，手其實並未完全洗乾淨，指甲縫裡還有殘留的染料，不過當洗手達20秒以上，透過紫光燈觀看，發現雙手已完全乾淨，此外，洗完手後一定要擦乾，因為手在溼答答的狀態下更容易沾染細菌或病毒。