俄製卡（Ka）-31「蝸牛」（Helix）預警直升機

印度原本要砸5.2億美元（近155億台幣），以採購10架俄製卡（Ka）-31「蝸牛」（Helix）預警直升機，但由於俄軍侵略烏克蘭，武器供應充滿不確定性，因此已中止與俄羅斯的談判。

據《防務新聞》（Defense News）16日報導，由於未獲授權，而要求匿名的印度國防部官員說，新德里政府已無限期中止與國營武器出口商羅斯波隆出口（Rosoboronexport）公司，還有國營俄羅斯直升機（Russian Helicopters）公司的談判。這位官員透露，印俄政府間的交易會中止，是由於擔心莫斯科執行訂單的能力，還有匯款等相關問題。

而印度海軍官員已表示，首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）預定今年7月服役，需要用到Ka-31直升機，而軍購中止，意味著印度海軍受挫。

此外，印度國防部前採購財務顧問考什（Amit Cowshish）說，相關軍購案中止可能是因為地緣政治壓力所致。他說，自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭起，國際社會就不斷加以譴責。至於其他的因素可能還包括預算受限，以及印度傾向採購自製直升機等。同時他也指出，談判卡在技術和財務問題上，也可能扮演了某種角色。

印度2019年5月雖要求向俄羅斯採購Ka-31直升機，但由於受到新冠大流行和「蝸牛」（Helix）身價高昂的影響，以致採購進度嚴重落後。等印俄談好10架Ka-31的售價為5.2億美元（近155億台幣）後，雙方今年2月才恢復談判，可是接著又談不攏盧比-盧布付款的貨幣機制。而印度國防部和海軍官員都不願透露，新德里是否在研擬替代方案。