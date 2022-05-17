TOYOTA全新純電子品牌「TOYOTA bZ」首款新車bZ4X今（17日）登台，此車為TOYOTA自1992年成立電動車開發部門以來，累積30年開發經驗打造的全新純電休旅車款，新車售價159.9萬元。總代理和泰汽車將在明（18日）上午9點開始透過台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」進行線上預選，並以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會。

和泰汽車表示，bZ4X搭載專為純電車量身訂做的eTNGA專屬平台，並擁有626km純電續航里程，讓顧客更愜意自在的享受純電駕馭樂趣。在和泰汽車積極爭取下，bZ4X幾乎與日本同步上市，讓台灣消費者能搶先體驗bZ4X獨特的純電魅力。

TOYOTA bZ命名取自beyond Zero第一個字母「b、Z」，希望帶給消費者「超越零碳排放」的全新價值。TOYOTA認為「移動」是因能與人親近才產生意義，因此，除了行駛零碳排外，更希望帶給顧客「以人為本」的四大價值，包含：是顧客更人性的馳騁夥伴、創造更自在的社交空間，透過更安全的駕駛科技進而打造安心的社會、以及透過持續研發耐久使用的環保素材與資源的循環利用，更永續的關懷世界。

bZ4X為首款全新搭載純電車專屬eTNGA平台車款，擁有低重心設計、高剛性車體、操控樂趣高、寬敞車室空間、高性能懸吊等五大特點，將車輛最重的動力電池組配置在車底，創造出更低的車身重心，有效降低橫擺力矩，兼具舒適與穩定性，並透過最佳重量與位置分配，實現車內空間越級享受，而動力電池組與車身一體化的結構，加上底盤防護全面強化及平整化包覆，實現車身高剛性，保障駕駛、乘客及動力電池組的安全，同時提升操控樂趣。

bZ4X採用全新高效能動力電池，容量為71.4kWh，並搭配專屬之動力電池溫控系統，除了以風扇強化進氣外，同時配置水冷系統，確保動力電池在快充或高速行駛狀態下亦能維持最適溫度，保持絕佳效能。此外，充電系統為適用國內最普遍的快充規格CCS1，可負荷最高充電功率為150kW，常態充電至80%僅需約30分鐘。慢充規格則適用SAE J1772，讓車主南北通行無虞，隨時展開純電之行。

bZ4X亦首度採用馬達發電機、聯合傳動器、變頻器整合一體式的全新電能驅動系統，輸出最大馬力可達201PS，扭力27.2KG/M，小型化及輕量化的設計在能耗表現上能有更佳效率，也保留更多的車室內空間，煞車時，電動馬達亦兼具發電機作用，產生電力並將動能重新回收至電池以增加續航力，展現TOYOTA出色的動能科技。

和泰汽車表示，在動力電池組的安全防護方面，不僅採用車前、車尾、車側、車底的全方位保護強化結構，車身前後樑體亦為可吸收、分散衝擊的設計，避免事故發生時，撞擊力道直擊動力電池組，加上動力電池組與車體一體成型的設計，構成固若金湯的完整保護。另外，動力電池組採用「冷卻迴路」與「電池元件」相隔離的結構，防止冷卻液洩漏造成短路進而引發火災，同時系統也會多重監測動力電池的電壓、電流、溫度等數值，檢知動力電池組異常發熱徵兆。

bZ4X亦為台灣首款搭載「TOYOTA極致安全防護系統（TSS）3.0」的車款，透過攝影機偵測範圍擴大、雷達死角範圍縮小等升級優化，提升安全系統性能，除了TSS 2.0既有的ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統等安全配備外，更新增PCS的路口辨識功能，在十字路口轉彎時可偵測對向來車與交叉入口的行人與自行車，安全守護再升級。而RSA速限辨識輔助系統則可透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限，亦能連動ACC全速域主動式車距維持定速系統，避免超速，安全實用又方便。

內裝方面，bZ4X採用首創的7吋數位式儀錶板，置頂的設計減少駕駛時的視線切換，降低行車疲勞。同為TOYOTA車系首創的檔位控制旋鈕，簡潔俐落，直覺性操作讓駕駛快速上手，首次導入的12.3吋影音主機，整合聲控、空調操控、Navi衛星導航等多項功能，並支援Apple CarPlay與Android auto，聰明應援行車生活。另外，bZ4X也配備可調式動能回充系統，開啟可增加電能回充效率，在回補電量的同時亦能減少煞車踏板的使用，減少煞車頻度，駕駛體驗更輕鬆舒適。

bZ4X寬敞十足、靜謐舒適的座艙設計，陪伴駕駛與乘客度過獨一無二的美好時光，為滿足車主日常使用的便利性需求，bZ4X標配Qi無線充電座、雙區恆溫空調、後座空調出風口、前座開放式置物盤與足踢感應式電動尾門等多項人性化貼心配備，廣闊的後行李廂可同時放置2個29吋及2個26吋行李箱，讓每次起步都優雅從容。

bZ4X不僅適用全台超過1千個公共充電站點，為讓車主無純電續航的後顧之憂，TOYOTA亦積極佈局環台電能生活圈，除了在TOYOTA全台經銷商據點委由士林電機建置了80個以上的充電站外，也與電網營運商EVALUE策略合作，提供總計超過150個快/慢充充電站（包含EVALUE站點)，車主僅須透過bZ4X車主專屬的APP「TOYOTA bZ」即可掃碼進行充電，還能享有96折之車主專屬優惠，且TOYOTA bZ APP亦可查詢充電紀錄及查找充電站，讓車主輕鬆展開純電移動生活。

另外，TOYOTA亦擁有全台最多的保修據點，全台161個TOYOTA保修據點都具備受過專業訓練的技術人員，並配備純電車維修保養工具，讓全台車主可就近享受完善便利的售後保養、維修服務，亦推出純電車保養套餐，把關車主的行車安全。

和泰汽車將在明天上午9點開始透過台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」進行線上預選，只要在「TOYOTA智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，體驗純電車的駕馭魅力。且本次和泰汽車更特別推出專屬bZ4X交車禮「2萬元充電金」，贈送予6月底前於TOYOTA智慧購APP參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的bZ4X車主。