每年5月17日為「國際不再恐同日」，是國際公認LGBTI人權紀念日，台北市創全國之先，推出「跨性別友善服務指引」，引導第一線服務人員透過觀察與聆聽，推動性別友善的市政服務。同志父母愛心協會的郭媽媽表示，北市跨出友善第一步，能幫助社會更了解跨性別者的需求。

北市府推出「跨性別友善服務指引」，以活潑的情境案例輔助說明，提醒不同領域工作者如何應對跨性別者，避免因不理解而誤觸「地雷」。例如老師在校園分組時，班上若有跨性別學生，可採彈性分組而不要用性別來分，尊重孩子的性別認同。

同志父母愛心協會的郭媽媽表示，很樂見北市府對這塊踏出友善第一步， 雖然像友善廁所，因跨性別者不一定想讓人知道，行政上有難度，也會被覺得多此一舉，但至少有相關措施，讓大家能關注他們的權益。

郭媽媽強調，對跨性別者來說，除了公部門幫忙，他們更需要得到家人的理解和接納，常接到個案因不被理解爆發家庭衝突，盼父母可以多與孩子溝通，協會也會提供父母相關資訊及經驗談，友善跨性別者這條路還很漫長。

勵馨基金會多重歧視性別暴力防治中心陳督導呼籲，友善指引的下一步，是增加第一線人員在接觸跨性別者的教育訓練，像有個案去就服站，因為外貌與身分欄位不相同，遭受到性別歧視與不當對待，都需要北市府服務的第一線人員更多理解與幫助。

北市也整合各局處針對跨性別者的23項友善措施，包括不分性別廁所、兵役體檢專屬時段與空間、證件稱謂貼紙等。台北市性別平等辦公室執行長周榆修表示，跨性別者在同志族群中的處境相對艱難，大家也更陌生，希望這些服務能突破生活中各種性別框架。

此外，北市作為國際彩虹城市網絡，今年也持續「號召姊妹市」於市府大樓揚升彩虹旗，並邀姊妹市美國洛杉磯市與亞特蘭大市共同響應LGBTI國際人權活動。