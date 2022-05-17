《每日郵報》報導，俄羅斯軍隊目前在烏東頓巴斯地區進攻陷入停滯，依賴大量轟炸試圖取得進展，目前更傳出俄軍端出的TOS-1A「真空彈」襲擊烏軍陣地，軍事專家勞勃．李（Rob Lee）在推特上貼出一段影片，指俄動用此武器轟炸烏東。

勞勃．李是美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄國的資深研究員，他在推特上發布這則影片並寫下俄羅斯海鷹-10(Orlan-10 UAV)無人機鏡頭顯示 TOS-1A 溫壓多管火箭系統（MLRS）襲擊了烏克蘭陣地。

影片畫面顯示，無人機鏡頭瞄準鏡頭底下烏克蘭陣地，並在鎖定目標之後開火，建築物周圍隨即火花四起，冒出重重白煙；影片中發射數量相當多，爆炸不止。

報導指出，熱壓式武器系統（thermobaric weapon system）又稱為「真空彈」（vacuum bombs），比傳統炸藥更具毀滅性，最大射程為6000公尺，在俄軍配置中，使用此火箭彈的是專業的化學兵。真空彈分為2階段作用，當火箭第一次爆炸時會在周遭地區噴射油汽，進而點燃空氣中的油汽引發第2波爆炸。

這種2階段作用會導致大爆炸，將吸收周遭氧氣後炸出高溫火球，並且產生巨大的衝擊波。這類火球能夠蒸發附近的人體，衝擊波則能夠摧毀建築物及破壞人體器官。

根據報導指出，真空彈與一般被國際法明令禁止的集束炸彈不同，只要不朝平民攻擊就可使用。