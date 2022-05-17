1名網友在臉書社團《爆料公社》抱怨，他買了一條進口的奶油要來烤蛋糕，卻在內包裝上看到爆漿的蒼蠅，讓他不禁發文要廠商給個交代，不料眼尖的網友們卻發現，蒼蠅爆漿在包裝上，那奶油上也要有蒼蠅的痕跡，但奶油卻意外平滑，紛紛在貼文下方留言打臉原PO。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，他心血來潮買奶油，準備要烤蛋糕來吃，不料秤重到一半發現奶油的內包裝上，竟有爆漿蒼蠅，原PO表示他確定家裡沒有蒼蠅，包裝上都是乾掉的爆漿液體，讓他不禁好奇奶油是從國外進口的，哪蒼蠅也是國外來的嗎？要求廠商給一個交代。

網友們看到照片後扮起柯南，發現諸多奇怪的地方：「蒼蠅還是3D的奶油應該有凹痕吧」、「我覺得蒼蠅照你講的的話，牠應該是扁的才合理，而且應該黏滿奶油才對」、「這不太像進去躲很久的樣子，若是應該已經壓扁的，那奶油要有凹痕唷」、「牠黏錯邊了，應該黏在奶油那一邊比較有可信度」、「應該會一開始打開包裝時就看到蒼蠅，結果你還用三分之一才發現」。

也有人消遣原PO：「你家沒蒼蠅，這厲害了我的爺」、「這隻經過長途跋涉來到台灣，竟然還如此多汁新鮮，保存設備一定不簡單」、「卡位等後續，蒼蠅出奶油而不染」、「高級蛋白質，沒有意外只有驚喜」。