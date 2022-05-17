凱基投信公司經理「凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金 (00889B)」受益憑證將自111年6月22日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，由於該基金於111年5月3日淨資產價值最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經凱基投信向主管機關申請終止該等基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。
凱基投信公司經理「凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金 (00889B)」受益憑證將自111年6月22日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，由於該基金於111年5月3日淨資產價值最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經凱基投信向主管機關申請終止該等基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。
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